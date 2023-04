Turismo pasquale in Liguria: Ponente e Genova ok. Boom a Levante

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - "Siamo partiti col botto, gli operatori sono molto contenti. Nella gran parte del nostro territorio abbiamo registrato il tutto esaurito non solo negli alberghi ma anche nei ristoranti e in tutte le attività legate all'accoglienza. Con questa Pasqua abbiamo aperto una stagione primavera-estate che auspichiamo possa essere anche migliore del 2022, quando abbiamo raggiunto il record di presenze turistiche in Liguria".

Il presidente della Regione Giovanni Toti è soddisfatto per l'assalto dei turisti in questo ponte pasquale che ha visto peraltro un vero e proprio boom nelle Cinque Terre ma non solo.

Nell'imperiese i dati sono stati in linea con la Pasqua 2022, con ottimi tassi di occupazione degli alberghi nelle zone di Sanremo e Bordighera, buoni nel dianese. Secondo i dati della Regione tanti gli italiani non solo dalle regioni limitrofe ma anche da Roma e da Napoli e molti turisti stranieri per lo più francesi, tedeschi e svizzeri.

Nel savonese si sono registrati risultati in linea con le aspettative, con tassi di riempimento delle camere vicini al 100%. Si registrano però soggiorni più brevi rispetto a Pasqua 2022.

A Genova non c'è stato il tutto esaurito negli alberghi ma un dato comunque alto in termini di riempimento. Boom invece nella Riviera di Levante a partire da Sestri Levante e per tutto il Golfo del Tigullio con un vero e proprio assalto alla rinomata Baia del Silenzio: la media di riempimento degli hotel è stata del 95% con risultati migliori rispetto all'anno scorso. E numeri eccezionali anche sul fronte della ristorazione Tutto esaurito alle Cinque Terre e in tutte le località del Golfo dei Poeti oltre che a Porto Venere dove a farla da padroni in questo caso sono stati i turisti stranieri principalmente tedeschi, spagnoli, francesi, ma anche olandesi e belgi Alberghi pieni oltre il 90% anche a Santa Margherita e Portofino, con ottime previsioni per i prossimi ponti, in particolare per il mese di maggio in generale, in cui sono attesi i turisti americani (ANSA).