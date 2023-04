Regione Liguria sostiene settimana dedicata a salute femminile

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - Sono sette gli ospedali della Liguria che, in occasione dell'ottava giornata nazionale della salute della donna del 22 aprile prossimo, hanno ottenuto il riconoscimento della fondazione Onda: 3 bollini rosa all'Ospedale Policlinico San Martino e all'Istituto Giannina Gaslini, 2 bollini rosa all'Ospedale Galliera, all'Evangelico Internazionale di Voltri, all'Ospedale Villa Scassi in Asl3, all'ospedale di Lavagna in Asl4, un bollino rosa in Asl1 all'ospedale di Imperia. A sostenere le iniziative della Fondazione Onda, che dedicherà la settimana dal 17 al 22 aprile alle donne con l'obiettivo di promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile, sarà Regione Liguria.

"Abbiamo ben sette ospedali in Liguria - ha spiegato Angelo Gratarola assessore alla Sanità della Regione Liguria - che hanno ottenuto i bollini rosa della Fondazione Onda e siamo orgogliosi di questo riconoscimento. La giornata nazionale della salute della donna è una ricorrenza che sosteniamo con le iniziative che sostengono la prevenzione e la corretta informazione sulle patologie che colpiscono le donne. Su questo fronte il nostro impegno è forte e costante, come testimoniano il riconoscimento e le diverse iniziative organizzate sul territorio ligure in occasione di questa giornata".

Per tutta la settimana gli ospedali coinvolti dedicheranno eventi e visite "in rosa", con prenotazione obbligatoria, dedicate alle principali patologie femminile. (ANSA).