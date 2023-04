Forte odore di gas, vicini di casa salvano anziana a Badalucco

(ANSA) - BADALUCCO, 10 APR - Una donna di 83 anni è stata salvata in extremis a Badalucco, da un'intossicazione per una fuga di gas, le cui cause sono al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Sono stati i vicini ad allertare i soccorsi, preoccupati dal fatto che l'anziana non rispondeva e dal forte odore di comburente proveniente dall'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco col personale sanitario e il sindaco del piccolo centro della valle Argentina, Matteo Orengo.

L'ottantatreenne, che era inizialmente incosciente, è stata rianimata e portata in codice rosso all'ospedale di Sanremo, dove i medici stanno valutando le sue condizioni. (ANSA).