Una caduta di intonaci ha interessato, nel primo pomeriggio, via Matteotti, a Sanremo, a pochi metri dal teatro Ariston. Per fortuna non si sono registrati feriti, ma è stato necessario chiudere parte della via pedonale, a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno richiesto l'intervento dell'autoscala per abbattere le parti pericolanti. Presente anche la polizia municipale. Accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda.