Calcio: A Como Genoa avanti due gol ma si fa rimontare. E' 2-2

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - Si ferma a Como la serie di quattro vittorie consecutive del Genoa. I rossoblù in vantaggio di due gol con Strootman e Coda si fanno rimontare nell'ultima mezz'ora dalle reti di Cutrone e Mancuso ed escono dal Sinigaglia con un pareggio per 2-2.

Risultato che mantiene il Grifone al secondo posto ma vede avvicinarsi il Bari che vince in pieno recupero a Bolzano contro un Sudtirol in dieci. Si allontana peraltro il Frosinone che sconfigge l'Ascoli allo Stirpe. Per il Genoa una vera e propria occasione sfumata considerato che sino al gol del 2-0 di Coda aveva la gara in mano.

Primo tempo dai ritmi non altissimi e rossoblù in vantaggio al 23' con Strootman bravo a rubare palla al limite a Da Cunha e battere il portiere di casa. Nessuna reazione del Como e squadre al riposo sullo 0-1. Al rientro dagli spogliatoi Coda colpisce prima il palo all'8 poi quattro minuti dopo raddoppia su cross di Gudmundsson sporcato di testa da un difensore.

Longo cambia tutto nel Como mentre il Genoa fatica anche fisicamente e subisce la rimonta dei lariani. Prima Cutrone conquista un rigore, negato dal Var per fuorigioco. Poi un minuto dopo lo stesso Cutrone accorcia su assist di Cerri.

L'inerzia della gara passa così nei piedi della squadra di casa che colleziona occasioni, compreso un salvataggio di Strootman sulla linea su colpo di testa di Cerri e un tiro di Ioannou fuori dopo una parata di Martinez su Cutrone. Per il Genoa è un campanello d'allarme che i rossoblù non colgono e all'89' arriva i pareggio di Mancuso sugli sviluppi di un corner.

La squadra di Gilardino si deve così accontentare del punto che significa quota 60 in classifica alle spalle del Frosinone a 66 e davanti al Bari, atteso all'ultima giornata al Ferraris, a quota 56. (ANSA).