Tre auto di Poste Italiane incendiate a Genova

(ANSA) - GENOVA, 09 APR - Tre auto di Poste italiane sono andate a fuoco nel quartiere San Fruttuoso a Genova.

Il rogo all'interno del parcheggio di uno dei centri di distribuzione in via Blelè è stato domato dai vigili del fuoco.

Le fiamme sarebbero partite da alcuni cartoni e hanno lambito un vicino supermercato. Sul posto sono intervenuti anche gli investigatori della Digos. Non è esclusa la pista anarchica.

Nelle scorse settimane gli anarchici hanno incendiato tre auto di Iren in pieno centro a Genova e rivendicato l'attacco sui siti di area. A metà marzo a Roma erano andate a fuoco diverse auto delle Poste, in solidarietà ad Alfredo Cospito, in sciopero della fame per oltre cinque mesi contro il 41 bis a cui è sottoposto. (ANSA).