Comunali Sestri Levante, Francesco Muzio settimo candidato

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 09 APR - È Francesco Muzio 57 anni il settimo candidato sindaco per le elezioni amministrative di Sestri Levante fissate per il 14 e 15 maggio . A cinque giorni dal termine ultimo per la presentazioni delle liste e le relative firme ecco arrivare in lizza l'ex consigliere comunale dei 5 Stelle Francesco Muzio con la lista 'Noi con te-Sestri Levante' il cui simbolo ha 6 stelle, per sottolineare che i 5 Stelle non ha dato l'assenso all'utilizzo del simbolo ufficiale del movimento di Grillo.

Francesco Muzio in un video sui social ha detto che la sua lista, a prescindere dal risultato, non farà alcun apparentamento in caso di ballottaggio. Cavallo di battaglia del neo candidato è la contestazione al futuro depuratore sito in località Ramaia definito 'ecomostro' e considerato pericoloso per la vicinanza al torrente Gromolo e per i materiali scaricati per anni dall' ex Fit Ferrotubi. In sostanza dunque dopo la divisione di Forza Italia e Lega (parte a sostegno di Solinas senza simboli e parte con Pistacchi che invece vanta i simboli) anche i Cinque Stelle si dividono tra Massucco e la linea autonoma, mentre uno dei fondatori del Movimento Martino Tassano sarà con i Fratelli d'Italia a sostegno di Pistacchi. (ANSA).