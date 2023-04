Bimbo di 9 mesi ustionato con acqua bollente

(ANSA) - GENOVA, 09 APR - Un bimbo di 9 mesi è rimasto seriamente ustionato dall'acqua bollente contenuta in una pentola. E' successo ieri sera nel savonese. Immediato l'intervento dell'automedica inviata dal 118 e dell'ambulanza della Croce Bianca. Viste le condizioni del piccolo è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Albenga per il trasporto in ospedale. Il bimbo ha riportato ustioni sul 20% del corpo, tra torace, coscia, addome e un piede. Dopo aver ricevuto le prime cure, è stato trasportato con Grifo in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. (ANSA).