Stankovic, lotto fino alla fine con ragazzi

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - Le parole di Dejan Stankovic sono chiare, la delusione è fortissima dopo la sconfitta casalinga con la Cremonese ma l'allenatore della Sampdoria dimostra ancora una volta il suo senso di appartenenza ai colori blucerchiati: "Se la società non la pensa diversamente, voglio lottare fino alla fine su questa panchina. Voglio lottare insieme ai tifosi e ai ragazzi che stanno dando tutto. Sto provando una delusione fortissima, un grande dispiacere soprattutto per i tifosi e i ragazzi che hanno dato davvero tutto. Non mi immaginavo questo finale di partita - ha detto ancora -, guardando il primo tempo abbiamo creato abbastanza per andare in vantaggio poi abbiamo subito gol con un tiro in porta. Ci capitano purtroppo episodi sfavorevoli, la fortuna non ci aiuta. La squadra ha giocato bene, creato e costruito siglando anche il 2-1 con Lammers. Ma poi ci sono stati i nostri soliti dieci minuti finali in cui mi sono arrivate quattro richieste di cambi con due di loro hanno giocato con la febbre, uno mezzo stirato. Non ci voleva davvero questa sconfitta , è una botta forte che ti leva il respiro e senti un peso dentro. Ma si deve superare e dobbiamo andare avanti per trovare le soluzioni giuste. I ragazzi non mi deluderanno perché daranno tutto ed è il nostro dovere e obbligo nei confronti di questi colori", prosegue Stankovic che poi conclude così. "Dovevamo chiuderla prima. Quel 2-2 è stata una botta per me e non posso immaginare cosa sia stato per i ragazzi. A noi serviva la vittoria e l'avevamo preparata bene.

Siamo stati in partita ma ci sono stati un po' di piccoli errori che ci hanno penalizzato". (ANSA).