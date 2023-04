Nascondevano la droga in una power bank, due arrestati in treno

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - Una power bank sospetta ha permesso ai carabinieri della compagnia di Albenga di sequestrare 750 grammi di cocaina, 224 grammi di hashish e 45 grammi di marijuana oltre a svariate banconote da 20 euro false e ad arrestare due uomini: un colombiano di 43 anni ed un cubano di 39.

A insospettire i militari il comportamento molto nervoso dei due che erano in una carrozza a bordo di un treno regionale da Genova a Ventimiglia. Al centro del dialogo, seguito a distanza con discrezioni dai carabinieri, la grossa power bank mostrata più volte durante il dialogo dal colombiano al cubano. Da un controllo infatti la power bank è risultata priva delle batterie ma piena di droga, all'interno c'erano 220 grammi di cocaina fasciati in un involucro. La perquisizione nei confronti dei due ha portato inoltre alla scoperta di altri 35 grammi di cocaina e di 20 grammi di marijuana oltre ad un coltello a serramanico.

A quel punto gli uomini della sezione operativa dell'Arma di Albenga hanno proseguito i controlli perquisendo le abitazioni dei due, perquisizioni che hanno portato al ritrovamento di altri 500 grammi di cocaina e di una ulteriore power bank sempre modificata per poter contenere al proprio interno la droga. Lo stupefacente una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato almeno 50 mila euro. I due sono stati arrestati e oggi verranno associati alle case circondariali di Imperia e Sanremo a disposizione del pubblico ministero. (ANSA).