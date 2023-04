In migliaia per la processione del Venerdì Santo di Savona

(ANSA) - SAVONA, 08 APR - Si è svolta senza intoppi ieri sera a Savona la Processione del Venerdì Santo, effettuata eccezionalmente in un anno dispari dopo sette anni di stop.

L'ultima edizione infatti si era svolta nel 2016; quella del 2018 era stata cancellata a causa del maltempo e dal 2020 in poi era stato impossibile svolgerla a causa della pandemia di COVID-19.

Anche questa volta il meteo ha rischiato di impedire lo svolgimento della manifestazione ma fortunatamente la pioggia è terminata alle 18, giusto in tempo per permettere l'uscita delle casse dagli oratori.

Circa 25.000 persone sono accorse a Savona sul percorso della processione per ammirare le 15 casse lignee della tradizione, sculture dal peso variabile tra i 500 e il 1800 kg e realizzate a partire dal 1600 in avanti (la più recente è del 1978, scolpita da Renata Cuneo per sostituire una cassa distrutta da un bombardamento durante la seconda guerra mondiale).

La manifestazione è iniziata alle 20:30 davanti al Duomo e si è conclusa circa due ore dopo di fronte al municipio. (ANSA).