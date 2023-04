GayPride Sanremo, 2mila per 'uguali diritti per uguali persone'

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - "Uguali diritti per uguali persone.

Il governo ci attacca? non smetteremo di rivendicarli". Questo lo slogan che ha pervaso il corteo di circa 2 mila persone scese in piazza a Sanremo per celebrare la prima manifestazione nazionale Lgbtq+ del governo Meloni. Il colorato corteo ha sfilato per le vie del centro città: presenti anche il segretario provinciale del Pd Christian Quesada, candidato sindaco a Vallecrosia e quello cittadino Maurizio Caridi. Per l'amministrazione Biancheri presente l'assessore alla Cultura Silvana Ormea e la consigliera Esther Moscato.

Riparte dunque da Sanremo l'onda Pride a un anno dall'edizione numero uno che si era tenuta nel 2022 in occasione del 50^ anniversario della prima manifestazione italiana per i diritti Lgbtq+ che si era tenuta fuori dal teatro del Casinò.

