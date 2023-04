Comunali: a Sestri Levante scende in campo la Ghio per Massucco

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 08 APR - Presentata oggi a Sestri Levante la prima delle cinque liste che sostengono il candidato a sindaco Marcello Massucco, iscritto al PD. Tra le novità di" Progresso per Sestri" la capolista Valentina Ghio sindaco uscente oltre che segretaria regionale del PD e parlamentare eletta a settembre. Tra i nomi dei candidati al consiglio comunale anche Massimo Bixio e Lorenza Traverso iscritti a Italia Viva che sostiene il candidato del partito democratico.

"Una squadra che ha dimostrato grande competenza amministrativa e visione che cresce ulteriormente con il nuovo apporto di donne e uomini di ogni generazione ed esperienza che si mettono al servizio della città - commenta il candidato Marcello Massucco -. Un patto tra chi ha dimostrato attenzione alla città nei ruoli amministrativi e chi ha contribuito a mettere energia e innovazione per il bene comune. Il nostro obiettivo è rinnovare la città senza snaturarne gli aspetti più peculiari che caratterizzano questa comunità. La lista affonda le sue radici nell'esperienza amministrativa con un pensiero sempre rivolto al futuro per una città vivibile e sostenibile, concentrata su uno sviluppo industriale, turistico e tecnologico. Questo è lo spirito della lista Progresso per Sestri".

La prossima settimana sarà presentata anche la lista "Movimento per Sestri" del capogruppo dei 5S uscenti Fabio Sturla che farà parte delle cinque liste che appoggeranno Massucco alle prossime elezioni. (ANSA).