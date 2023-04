Calcio: Genoa; Gilardino 'a Como sfida ostica, noi determinati'

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - Pasquetta in trasferta per il Genoa di Alberto Gilardino atteso in riva al lago di Como per sfidare i padroni di casa lunedì prossimo. "Sarà una sfida ostica, come lo sono state tutte. Ricordo per esempio partite come quella in casa col Cosenza: devi giocarle le partite prima di dire che hai fatto una grande gara, hai giocato bene, ha fatto gol - ha dichiarato in conferenza-. Sono tutte partite complicate, compresa quella di Como. Da quando è arrivato Longo hanno ottenuto risultati, soprattutto in casa e hanno organizzazione difensiva e giocatori davanti, da Cerri a Cutrone a Gabrielloni, che possono fare la differenza. Dovremo improntare la partita con lo stesso atteggiamento avuto nelle ultime gare, con grande consapevolezza e ardore agonistico. Sarà fondamentale".

Sette ormai le giornate che mancano alla fine del campionato e il Genoa punta a mantenere il vantaggio sulle dirette inseguitrici che in contemporanea si sfideranno tra di loro, si giocherà infatti Sudtirol-Bari.

"Dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a noi, al nostro percorso, senza pensare ad altri campi. Pensiamo a noi, ad una partita alla volta, ed è quello che cerco di trasmettere ai ragazzi. Abbiamo una partita contro il Como: andiamo determinati, con la voglia di fare una partita giusta".

Squalificato Sturaro il dubbio principale di formazione è per Bani operato in settimana al setto nasale dopo l'infortunio subito nella gara con la Reggina.

"Ha riportato questo trauma facciale e sta cercando in tutti i modi di recuperare, ma non è semplice - ha sottolineato Gilardino-. Faremo delle valutazioni assieme al giocatore nelle prossime ore. Da parte dei ragazzi c'è stata la volontà di giocare anche con qualche problemino e per un allenatore è molto gratificante". E in avanti invece problemi di abbondanza.

"Davanti ho recuperato tutti, tutti scalpitano e hanno voglia di giocare ed è un segnale molto positivo. Hanno tutti caratteristiche diverse, dall'inizio oppure a gara in corso.

Sono tutti dentro all'allenamento e alla squadra, un aspetto fondamentale e determinante". (ANSA).