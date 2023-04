Spezia, Gyasi favorito su Maldini in attacco

(ANSA) - GENOVA, 07 APR - Lo Spezia ripiomba nell'emergenza infortuni pochi giorni dopo aver accolto nuovamente in rosa Bastoni e Reca. In settimana si sono fermati tra gli altri Agudelo e Caldara, mentre l'influenza ha messo fuori causa Kovalenko: erano tre possibili titolari per la complicata trasferta di Firenze in quella che può essere definita come la partita degli ex in panchina. Italiano che ha portato lo Spezia in serie A e Semplici per tre anni tecnico della squadra primavera viola.

Sfida non banale neanche per M'Bala Nzola, che ritrova da avversario l'allenatore che per primo lo lanciò nel calcio che conta, prima a Trapani e poi in Liguria. Si va verso una chance dal primo minuto per Zurkowski passato dalla Fiorentina allo Spezia poco più di due mesi fa. Per adesso avventura con più ombre che luci per il polacco, fermato da un'ernia che ne ha molto limitato l'impiego.

Ballottaggio in attacco tra Gyasi e Maldini, con il primo favorito vista la maggiore propensione a rendersi utile anche in fase difensiva. Il ghanese è forse la chiave per potersi permettere Nzola e Shomurodov contemporaneamente in campo, nel tentativo di invertire la tendenza a una sterilità offensiva che limita gli aquilotti da tutta la stagione. (ANSA).