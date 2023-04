Sampdoria, inizia 'mini campionato' per salvezza

(ANSA) - GENOVA, 07 APR - Si alza il sipario sulla volata decisiva per la salvezza e la Sampdoria di Dejan Stankovic non può sbagliare nelle prossime tre gare che saranno determinanti per accorciare sullo Spezia che è al quart'ultimo posto con dieci punti di vantaggio sui blucerchiati. E' una specie di 'mini campionato' per Gabbiadini e compagni nelle prossime tre settimane, domani la Cremonese al Ferraris mentre quella successiva giocherà a Lecce e per chiudere la sfida casalinga con lo Spezia. E' un momento delicatissimo anche perché servono 9 punti per tornare davvero in corsa per la salvezza. E' da parte di Federclubs, che riunisce la tifoseria organizzata, l'appello per riempire domani lo stadio e dare un supporto importante alla squadra. Servirà la spinta del pubblico per aiutare la Sampdoria che deve iniziare col piede giusto questo ciclo di appuntamenti. Stankovic sta pensando di proseguire col modulo con una sola punta, avanti con Gabbiadini mentre Lammers partirebbe dalla panchina. Alle sue spalle poi Leris e Djuricic per dare fantasia alla manovra blucerchiata.

Non ha parlato il mister alla vigilia del match contro la squadra di Davide Ballardini: tutti sono concentrati verso quei novanta minuti che possono dare ancora fiducia e sostanza al sogno salvezza. E' una Samp che vuole replicare la prestazione perfetta col Verona, vittoria 3-1 con i primi tre stagionali conquistati tra le mura amiche. Adesso lo scontro diretto con la Cremonese che è all'ultimo posto è l'occasione da non fallire.

Prima del fischio d'inizio, e dopo il doveroso ricordo di Gianluca Vialli che è stato simbolo di entrambe le squadre, ci sarà anche un breve concerto organizzato da Casa della Salute e Comune di Genova: il violinista Andrea Di Cesare eseguirà sul terreno di gioco le note del Capriccio 24 di Niccolò Paganini, suggellando un altro, simbolico collegamento tra Genova, città natale del Maestro, e Cremona, città dove è nato il superbo Guarneri del Gesù detto il 'Cannone'. (ANSA).