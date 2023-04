Rogo in negozio a Genova, Sopraelevata chiusa e traffico in tilt

(ANSA) - GENOVA, 07 APR - Un incendio è divampato in un negozio di proprietà di cittadini pakistani in via Gramsci, nel centro storico di Genova. A causa del fumo è stata chiusa la Sopraelevata alle 12.45 e questo ha mandato in tilt la viabilità cittadina. Chiusa anche via Gramsci. Sul posto sono intervenuti due squadre complete dei vigili del fuoco e in appoggio l'autobotte per la riserva d'acqua.

La Sopraelevata è stata riaperta alle 14.15 e via Gramsci poco dopo. La viabilità cittadina è tornata lentamente alla normalità, anche se il traffico è segnalato intenso complice la pioggia che ha portato i residenti ad abbandonare le moto e a scegliere le auto per muoversi. Le fiamme si erano sviluppate in un negozio di oggettistica gestito da pakistani. La colonna di fumo era ben visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme, che hanno raggiunto i magazzini al piano superiore e stanno provvedendo alla bonifica. Per operare in sicurezza 70 persone sono state costrette a lasciare abitazioni e negozi. Chiuse le condotte di gas e acqua. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i mezzi del 118, ma non ci sono stati feriti o intossicati (ANSA).