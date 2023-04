La potenza di Picasso nella Fortezza di Sarzana

(ANSA) - GENOVA, 07 APR - Nela Fortezza Firmafede a Sarzana inaugura la mostra "Pablo Picasso, le origini del mito", organizzata dal Comune di Sarzana con Comediarting e in collaborazione con il 'Museo Casa Natal Picasso de Málaga'. Un viaggio nell'opera di uno degli artisti più influenti del Novecento con incisioni appartenenti alle serie più importanti, la Barcelona Suite e la Suite des Saltimbanques, la Tauromaquia o arte de torear e Dans l'Atelier, una selezione di ceramiche e l'olio 'Tête de femme', opera ispirata a una delle sue muse e amanti, Dora Maar.

"Picasso diceva 'dipingo solo quello che amo' ed è quello che vogliamo mostrare - ha spiegato la curatrice della mostra Lola Durán Úcar - con questo percorso che coglie tutta la sua vita.

La prima opera è infatti del 1901 per arrivare fino agli anni Settanta, una sorta di biografia illustrata". Ad accompagnare il percorso gli scatti intimi di Robert Capa della famiglia Picasso in vacanza a Golfe Juan nel 1948 e quelli di Juan Gyenes, ripresi in tre occasioni distinte, e provenienti dal lascito Gyenes conservato a Malaga.

La mostra non lascia indifferente anche chi conosce già in maniera approfondita l'opera dell'artista spagnolo. Attorno alle ceramiche di Picasso, passione della maturità a cui si dedicò con grande fervore, si coagula infatti un interesse sempre maggiore anche da parte dei collezionisti, evidenza questa che si riversa nell'andamento delle quotazioni. Fiore all'occhiello, la tela messa a disposizione da Paola Gribaudo, di proprietà della famiglia. "L'incontro con Picasso fu fondamentale per mio padre Ezio Gribaudo - ricorda -. Gli chiese quale fosse il segreto del suo successo e lui rispose: lavorare anche 15 ore al giorno. Siamo felici di poter prestare quest'opera alla città di Sarzana, dove abbiamo passato tanti bei momenti". Chiosa la sindaca Cristina Ponzanelli: "Questa mostra dice chiaramente che siamo una piccola città ambiziosa, di cui siamo molto fieri".

