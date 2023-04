Comune Genova apre nuovi servizi nell'ex manicomio di Quarto

(ANSA) - GENOVA, 07 APR - La riqualificazione dell'ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto va avanti con l'inaugurazione di nuovi servizi comunali nei vecchi reparti 4-5-6. Presso il nuovo polo sono stati aperti i servizi di anagrafe cimiteriali, lo stato civile, i servizi sociali delle scuole, attualmente situati in piazza Nievo, mentre si sta lavorando per un polo decentrato della Protezione Civile.

"Il complesso dell'ex ospedale psichiatrico di Quarto sta assumendo pian piano la veste di una grande area al servizio dei cittadini che vivono in questa parte della città", sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Sveliamo i risultati di un programma di rigenerazione urbana fortemente voluto e atteso da molti anni. -commenta il sindaco di Genova Marco Bucci - La nostra città ritrova una struttura storica abbandonata per troppo tempo che finalmente diventerà un punto di riferimento per i genovesi". "Dopo anni di abbandono l'ex ospedale di Genova Quarto, da contenitore vuoto si sta riempiendo di contenuti e servizi - interviene l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola - Oltre all'insediamento del Municipio, che diventerà la sede stabile, il padiglione 7 verrà destinato ad ospitare i profughi ucraini.

Stiamo lavorando, inoltre, ad un accordo con l'ospedale Gaslini per dedicare una parte dell'immobile all'ospitalità dei famigliari dei degenti". (ANSA).