Cocaina vien dal mare, carabinieri ne trovano 1 kg su spiaggia

(ANSA) - SAVONA, 07 APR - I Carabinieri di Savona hanno trovato sul bagnasciuga della spiaggia di Albisola Marina un pacco contenente un kg di cocaina purissima. Ad avvertire i militari sono stati alcuni turisti che si trovavano a passeggiare sula spiaggia. La cocaina, arrivata direttamente dal mare, era avvolta in un sacco di plastica impermeabile. Sono in corso accertamenti per comprendere la provenienza dell'involucro.

Negli ultimi mesi i carabinieri di Savona hanno raggiunto buoni risultati nella lotta allo spaccio di droga: a febbraio a Savona un uomo è stato arrestato perché in possesso di più di sette etti di cocaina purissima e oltre 22 mila euro in contanti mentre a marzo sempre i carabinieri hanno effettuato un secondo arresto scoprendo una vera e propria centrale di spaccio dove venivano custoditi 2 kg di hashish, 130 grammi di cocaina, 120 grammi di marijuana, oltre a 8.150 euro in contanti e materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Infine pochi giorni fa, sempre a Savona, sono stati fermati e denunciati altri due cittadini trovati in possesso di alcuni grammi di amfetamina, cocaina e hashish. (ANSA).