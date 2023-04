Un Bando per imprese cooperative con idee nuove

(ANSA) - GENOVA, 06 APR - Un finanziamento da 10 mila euro, a fondo perduto, per premiare tre idee di impresa innovativa a vocazione cooperativa. È questo il senso del bando Coopstartup Liguria - Cooperare per Innovare, promosso da Legacoop Liguria e Coopfond, che ha l'obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative proposte da gruppi che desiderino realizzare o sviluppare una cooperativa. "Ogni anno l'Italia perde l'1% del Pil per via dei cervelli in fuga - sottolinea Mattia Rossi, presidente di Legacoop Liguria - e negli ultimi 10 anni sono andati via quasi 2 milioni di giovani. Con questo bando vogliamo dare l'opportunità a chi ha un'idea di svilupparla qui, nella nostra regione, dove peraltro l'occupazione è in crescita, segno che c'è un tessuto economico in movimento". Il bando, al quale possono candidarsi anche scuole secondarie di secondo grado, si rivolge a gruppi di almeno 3 persone, che intendano costituire una cooperativa, e a neo-cooperative che si sono costituite a partire dal 1° gennaio 2021, con sede legale ed operativa in Liguria. Un concorso di idee imprenditoriali che si svilupperà attraverso un programma di formazione, tutoraggio, accompagnamento e accelerazione di impresa e che porterà alla selezione delle tre vincenti.

"Le cooperative costituiscono un fenomeno di radicamento dell'economia ai territori - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - che controbilancia delocalizzazioni o logiche globaliste che hanno creato negli anni squilibri importanti. In un mondo che si sta muovendo verso un'economia più finanziaria che industriale, diventa importante sfruttare questi presidi che legano gli uomini al proprio lavoro". Per partecipare al bando c'è tempo sino all' 8 giugno 2023 e le candidature dovranno essere presentate online attraverso la piattaforma Coopstartup. (ANSA).