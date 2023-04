Thamm lascia Costa Crociere, A.d arrivò dopo tragedia Concordia

Cambio al vertice di Costa Crociere. A sorpresa, ha lasciato l'amministratore delegato Michael Thamm, che era arrivato alla guida della compagnia nel 2012, pochi mesi dopo il naufragio di Costa Concordia. La notizia è stata data dalla stampa di settore dopo la conferma da parte del gruppo Carnival che controlla anche la compagnia italiana.

Non pare sia previsto un avvicendamento del manager tedesco e per il momento alla guida di Costa Crociere resta il presidente Mario Zanetti che è atteso a Genova domani in occasione della cerimonia per il primo arrivo in porto dell'ammiraglia Costa Toscana.

Tra i meriti riconosciuti a Thamm quello di avere saputo risollevare l'immagine del marchio Costa Crociere dopo la tragedia dell'Isola del Giglio facendo ripartire la compagnia.

Aveva inoltre sviluppato l'espansione delle crociere in Asia, iniziando dalla Cina. (ANSA).