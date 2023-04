Omicidio Scagni: la madre al genero, perché non hai fatto nulla?

(ANSA) - GENOVA, 06 APR - "Caro Gianluca, tu sei il marito di Alice. Mia figlia. Ho deciso di scriverti questa lettera aperta per non consentirti più di nasconderti fin dal momento esatto in cui tua moglie è stata uccisa quasi sotto i tuoi occhi". Inizia così la lettera aperta mandata da Antonella Zarri, la madre di Alberto Scagni, l'uomo che ha ucciso la sorella Alice il primo maggio scorso sotto la casa della donna a Quinto. Alberto è stato rinviato a giudizio martedì con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione oltre che dall'arma insidiosa (il coltello nascosto dentro un sacchetto, ndr). Zarri ha deciso di scrivere dopo che in aula il marito di Alice, Gianluca Calzona, tramite il suo avvocato Andrea Vernazza, si è costituito parte civile sostenendo che Alberto fosse pienamente capace di intendere e volere, come afferma la procura. Per il perito del giudice è seminfermo ma capace di stare in giudizio mentre per i genitori e la difesa sarebbe totalmente incapace.

"Mentre lei era uscita a portare fuori il cane pur sapendo da noi delle minacce di Alberto - continua Zarri - tu sei rimasto chiuso in casa. Io sono felice, credimi, che tu ti sia salvato.

Ti chiedi perché non hai fatto nulla? Non hai nemmeno chiamato il 113. Non sapevi nulla? Ma tu stesso hai raccontato alla Procura del terrore che avevi per te e per la tua famiglia a causa della follia che ha manifestato Alberto negli ultimi mesi.

Hai raccontato di come ti sei personalmente attivato affinché Alberto fosse visitato da un medico che conoscevi per poter magari essere seguito da un centro di salute mentale. Capisco che tu possa odiarci - conclude la donna - perché abbiamo dato alla luce un figlio che ha ucciso tua moglie e madre del tuo bimbo. Che senso ha, tuttavia, dare tutta la colpa ad Alberto ignorando volutamente ciò che si sa perfettamente? Io e Graziano, mentre tu eri in casa, eravamo aggrappati al telefono nella disperata e vana richiesta di intervento della polizia.

Gli unici che avrebbero potuto evitare a tutti noi questo immenso dolore. Noi non chiediamo la libertà di Alberto ma solo che venga curato in modo che non possa far del male a nessun altro". (ANSA).