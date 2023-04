Lo fanno mordere da cane per uno sguardo a ragazza

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Aggredito e morso da un cane e preso a colpi di guinzaglio per uno sguardo di troppo a una ragazza. È successo ieri pomeriggio ai giardini Caviglia, davanti alla stazione Brignole. La vittima, un uomo di 29 anni, stava passeggiando con alcuni amici quando è stato aggredito da un gruppo di giovani stranieri con alcuni cani al seguito. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e il personale del 118. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia l'uomo è stato circondato dal gruppo e uno degli stranieri gli ha aizzato contro il pittbull che lo ha morso dietro il ginocchio e poi lo ha preso a colpi di guinzaglio borchiato. Il tutto sarebbe successo perché l'uomo avrebbe rivolto lo sguardo a una ragazza. A salvare la vittima sono stati gli amici e alcuni passanti. A quel punto il gruppo si è dileguato. Il ferito è stato portato in codice giallo all'ospedale San Martino. In corso le indagini per risalire agli autori dell'aggressione. (ANSA).