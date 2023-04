Genova ha riciclato 10 milioni di bottiglie di plastica

(ANSA) - GENOVA, 06 APR - Sono 10 milioni le bottiglie di plastica riciclate in meno di due anni a Genova attraverso i 18 eco compattatori sparsi tra le delegazioni, l'equivalente di 300 tonnellate di materiale recuperato e non finito in discarica.

Una donna che vive a Sampierdarena, che ha conferito la bottiglia numero 10.000.000 nell' eco compattatore di piazza Vittorio Veneto, è stata premiata stamani dall' assessore all'Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora, alla presenza del presidente del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (Corepla) Giorgio Quagliuolo, del presidente di Amiu Giovanni Battista Raggi, del presidente dell'Istituto ligure del consumo Furio Truzzi e del presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi.

E' emerso che sono saliti a oltre 30.000 i genovesi che utilizzano gli eco compattatori cittadini, alcuni con risultati di tutto rispetto. Piazza Vittorio Veneto è tra le macchine più performanti insieme a quelle di piazza Paolo da Novi alla Foce e piazza Ferraris a Marassi. La signora Cristina Tosatti ha visto riconosciuta la sua regolarità e il suo impegno ambientale ed ha vinto un kit di oggetti d'uso comune fatti con materiali riciclati. "Dieci milioni di bottiglie sono un traguardo ragguardevole in una città che ormai conta 18 eco compattatori - commenta Campora -. È segno che la raccolta differenziata a Genova funziona".

"Siamo davvero molto soddisfatti dei risultati ottenuti qui a Genova, nel nostro Consorzio crediamo fermamente che l'economia circolare sia, oggi più che mai, l'unico scenario possibile per garantire un futuro sostenibile alla nostra società", sottolinea Quagliuolo.

"L'assegnazione di un premio a chi ricicla può essere un'occasione per promuovere la collaborazione tra cittadini, istituzioni e associazioni favorendo così lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a diversi livelli", afferma il presidente di Amiu Raggi. (ANSA).