Ex Pd scrisse 'Boia chi molla', ora è portavoce sindaco c.destra

(ANSA) - LA SPEZIA, 06 APR - Polemica su Alessio Boi, ex Pd, e ora nuovo portavoce del sindaco della Spezia di centrodestra Pierluigi Peracchini: Boi in passato avrebbe pubblicato alcuni post omofobi e razzisti e scritto 'Boia chi molla', tanto da essere espulso dal Partito democratico per apologia di fascismo.

Una vicenda che è al centro di una interpellanza del consigliere del gruppo misto di maggioranza Fabio Cenerini che chiede spiegazioni.

Boi si difende e chiede scusa: "Ho sbagliato a scrivere sui social quelle frasi quando ero appena diciottenne e superficiale, mentre attraversavo un periodo difficile. Mi vergogno ancora oggi di quelle frasi perché sono quanto di più lontano dalla mia sensibilità morale e politica maturata con gli anni. Colgo l'occasione per scusarmene pubblicamente oggi che ricopro un ruolo fiduciario da parte del sindaco. I valori nei quali mi riconosco sono quelli sanciti dalla nostra Costituzione di ispirazione democratica, antifascista e antirazzista".

La questione scoppia alla vigilia del 25 Aprile, con Cenerini che ricorda come già lo scorso anno c'erano state polemiche quando erano emerse presunte dichiarazioni all'interno della chat di maggioranza che facevano riferimento a Valerio Junio Borghese, comandante della X Mas. (ANSA).