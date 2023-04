Dopo 75 anni Sestri Levante torna in serie C

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 06 APR - Dopo 75 anni la squadra di calcio dell' Unione Sportiva Sestri Levante torna in serie C .Oggi pomeriggio la vittoria in trasferta per 3 a 1 contro il Gozzano e il pareggio tra Sanremese e Vado ha portato i corsari a 14 punti dalla seconda in classifica e quindi, a 4 turni dalla fine del campionato, a entrare tra i professionisti.

Grande soddisfazione per il presidente Stefano Risaliti e ovviamente dell' allenatore del Sestri Enrico Barillari che ha portato i rossoblù allo storico traguardo. L'entrata in serie C presuppone un grande investimento per il campo sportivo Sivori di borgo Pila secondo le richieste della Lega Calcio in termini di spogliatoi, tribune, accessi: lavori che sono stati già previsti dai candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative di maggio. (ANSA).