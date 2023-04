Scajola: "Elettori di FdI mi vogliono sindaco di Imperia"

"Credo che gli elettori della città di Imperia, che hanno diversi credo politici, quando votano per le elezioni politiche, regionali o europee, siano in gran parte elettori che vogliono che io continui a fare il sindaco di Imperia, al di là delle diverse opinioni politiche nazionali. E credo, quindi, che anche grande parte dell'elettorato che a Imperia ha votato alle ultime politiche per di Fratelli d'Italia, si riconosca nella necessità di far crescere la città e riconosca il contributo che io ho dato e voglio continuare a dare". Così il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, in corsa per il secondo mandato, stamani, a margine dell'inaugurazione del point elettorale ha risposto alle domande dei giornalisti sull'imprevisto appoggio di Fratelli d'Italia. "Quello che poi alcune persone o segreterie vogliono decidere, è un problema loro, non mio", ha aggiunto.

Ieri, infatti, c'è stato uno scambio di telefonate tra Scajola e il presidente del Senato Ignazio La Russa e si è parlato del probabile dietro front del partito, che aveva presentato un proprio candidato, il colonnello dei carabinieri Luciano Zarbano, contrario a correre senza i simboli del partito, come richiesto dallo stesso Scajola.

Nel ribadire ancora una volta che "siamo aperti a tutti coloro che vogliono impegnarsi per fare crescere la nostra città al di fuori delle sigle politiche", sul possibile spazio in lista per eventuali candidati di Fratelli d'Italia, Scajola dichiara: "Se c'è una cosa a cui abbiamo sempre tenuto è la coerenza, che significa essere aperti a tutti. C'è ancora tempo, poco (a breve dovranno essere presentate le liste, ndr), perché chi vuole partecipare e voglia quindi mettere delle persone a disposizione della crescita di Imperia possa essere accettato".

(ANSA).