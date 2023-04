Comunali Imperia: C.sinistra, stupisce trattativa con La Russa

"Ci stupisce, amareggia e preoccupa il fatto che ci sia stata una trattativa, segreta o sotterranea che dir si voglia, tra lo stesso Claudio Scajola e il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Trattativa che avrebbe poi indotto La Russa a telefonare al colonnello Luciano Zarbano per chiedergli di ritirare la propria candidatura a favore di Scajola. La Russa, che riveste la seconda carica politica dello Stato italiano, dovrebbe essere super partes per garantire tutti gli italiani e non solamente quelli a lui vicino per espressione politica". E' quanto si legge in una nota della coalizione di centrosinistra (Imperia Rinasce, Pd, Sinistra Italiana, Europa Verde, Alleanza Verdi), che appoggia la candidatura a sindaco del vice commissario di polizia Ivan Bracco, la quale interviene sulla scelta di Fratelli d'Italia di togliere il sostegno al colonnello dei carabinieri Luciano Zarbano alle prossime amministrative perm appoggiare l'attuale sindaco Claudio Scajola.

"La Russa, essendo Presidente del Senato, dovrebbe occuparsi di cose ben più alte e importanti per il Paese intero - prosegue la nota - che non interferire nelle elezioni comunali di Imperia". E conclude: "Ci chiediamo, infine, quanta preoccupazione ci possa essere per l'esito del voto, non più tanto scontato come poteva sembrare nel primo momento, per telefonare e invocare l'intervento di La Russa".

Presidenza Senato, con Scajola auguri Pasqua

"Nessun colloquio telefonico tra il presidente del Senato e Claudio Scajola in merito alle candidature a sindaco di Imperia ma solo per lo scambio di auguri per la Santa Pasqua. Per Fratelli d'Italia sono il capo dell'organizzazione Giovanni Donzelli e i dirigenti locali a occuparsene". Lo riferiscono fonti della presidenza del Senato.