Campora, in futuro a Genova Ztl a tempo come a Milano

(ANSA) - GENOVA, 06 APR - "L'obiettivo del Comune di Genova è avere un'infrastruttura digitale per controllare i varchi d'accesso alla città con la lettura delle targhe in modo tale che si possa in determinati momenti, ad esempio per ridurre l'inquinamento, limitare l'entrata in alcune zone della città".

Così l'assessore ai Trasporti del Comune di Genova Matteo Campora a margine di una conferenza stampa risponde a una domanda dei cronisti sulla possibile introduzione nel capoluogo ligure di zone a traffico limitato come a Milano.

"In prospettiva Genova avrà un'infrastruttura digitale per controllare i varchi d'accesso alla città e ci saranno 'cerchi concentrici', - spiega Campora - il nostro obiettivo è avere una mappatura della città con la lettura delle targhe in modo tale che si possa in determinati momenti limitare l'entrata in alcune zone della città".

"Avere un'infrastruttura digitale è importante, perché noi oggi ne siamo privi, escluse le telecamere della Polizia locale che non sono molte", aggiunge.

Il Comune di Genova ha avviato la procedura per erogare l'abbonamento al trasporto pubblico gratuito per cinque anni a chi rottama un'auto e decide di non sostituirla. È un'iniziativa innovativa, entro qualche giorno i cittadini potranno andare sul sito web di Amt e ottenere l'abbonamento. (ANSA).