Vende alcol a minorenni, licenza sospesa a bar nel savonese

Nell'ambito dell'intensificazione dell'attività di prevenzione, che ha come obiettivo di garantire il divertimento nei luoghi di aggregazione, in condizioni di sicurezza, con particolare riguardo al mondo giovanile, il Questore di Savona ha sospeso per 10 giorni la licenza ad un bar di Albissola Marina, dopo una segnalazione dei Carabinieri secondo cui il gestore avrebbe venduto alcolici a minorenni senza verificare l'età dei clienti.

In occasione di un recente controllo le forze di polizia, oltre ad accertare la vendita di alcolici a minori dei diciott'anni, nei pressi del locale hanno trovato piccoli involucri contenenti hashish. Lo stesso locale, nel febbraio scorso, per motivi analoghi era già stato chiuso dal Questore di Savona, che ne aveva sospeso la licenza per sette giorni. Il provvedimento, predisposto per mezzo della Divisione Polizia Amministrativa, è stato notificato questa mattina dai militari della Compagnia Carabinieri di Savona. (ANSA).