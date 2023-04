Tar boccia gara d'appalto per nuovo molo crociere di Spezia

La gara d'appalto per la realizzazione del molo crociere alla Spezia è da rifare. Lo ha deciso il Tar Liguria accogliendo il ricorso presentato dal raggruppamento temporaneo d'impresa che era arrivato secondo nella gara d'appalto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e respingendo invece il ricorso incidentale, promosso dall'aggiudicataria dell'appalto, che ribaltava sulla ricorrente le medesime obiezioni. A darne notizia è l'edizione locale del Secolo XIX.

L'appalto era stato aggiudicato alla fine dello scorso mese di dicembre per un valore di 57 milioni di euro dei quali 30 milioni in arrivo dal fondo complementare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Che impone tempi stretti e precisi, con la rendicontazione dei lavori che non potrà andare oltre il 2026.

Il rischio adesso è quello di perdere il finanziamento visto che nei primi mesi di quest'anno si attendeva già l'affidamento del cantiere e il via ai lavori.

Ad essere contestato era un punto tecnico diventato centrale.

Una delle imprese che rientrano nel raggruppamento non avrebbe avuto i requisiti adeguati: nel dettaglio è stato contestato un valore, percentuale, dichiarato dalla società per quel che riguarda una certificazione necessaria per poter accedere a questi appalti.

Molo crociere Spezia, Sommariva: gara non valida ma progetto ok



"Dovremo fare valutazioni legali, dobbiamo leggere e approfondire la sentenza. Essendo accolto il ricorso della seconda classificata l'esito della gara viene a cadere. In ogni caso noi vogliamo andare avanti senza perdere un minuto per la costruzione di questa infrastruttura, importante per il traffico crocieristico e per il progetto del waterfront così come per l'espansione del terminal container. I rilievi fatti sono importanti dal punto di vista formale e sostanziale, sono temi che non vanno a inficiare però la bontà del raggruppamento di imprese che ha vinto la gara con la sua proposta progettuale". Così Mario Sommariva, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale dopo che il Tar della Liguria ha bocciato la gara d'appalto per il nuovo terminal crociere della Spezia accogliendo il ricorso presentato dal raggruppamento temporaneo d'impresa che era arrivato secondo. (ANSA).