Samp-Spezia non vanno in Commissione Regione su sponsor 1,7 mln

"Le società Sampdoria e Spezia non si sono presentate ad una audizione della Commissione Controlli e verifica attuazione delle leggi della Regione Liguria", che chiede chiarimenti sui contratti stipulati con la stessa Regione per 1,7 milioni per promuovere il brand 'La mia Liguria'. Lo denuncia il presidente della Commissione Fabio Tosi (M5S) affermando che "quanto successo è particolarmente grave".

"Gli uffici della Sampdoria hanno comunicato la loro impossibilità a partecipare per impegni pregressi, dichiarando tuttavia di non capire il motivo della richiesta; lo Spezia Calcio invece non ha nemmeno risposto" ha spiegato Tosi.

Chiedono spiegazioni e denunciano la mancanza di chiarimenti anche i consiglieri regionali di Linea Condivisa Gianni Pastorino e della Lista Sansa Ferruccio Sansa.

"Quanto successo è particolarmente grave perché con la legge regionale voluta da Toti le due società sono state indicate come affidatarie di contratti di servizi. Grave soprattutto perché con questo affidamento, le squadre hanno beneficiato di Fondi europei, quindi di soldi pubblici, per la promozione del brand 'La mia Liguria' e di conseguenza anche per la promozione della nostra regione".

La Commissione chiede "delucidazioni sulla rendicontazione - dice Tosi - per capire se è una promozione o una sponsorizzazione, aspetto fondamentale per beneficiare dei Fondi europei. Da chiarire anche l'iter comunicativo scelto dalle società, cioè come è stata effettuata la promozione della nostra regione sui loro canali social". "Rimane inevasa anche la vicenda sulla attribuzione di biglietti gratuiti alla Giunta regionale - dice Gianni Pastorino -. Di fronte a una precisa richiesta di un elenco dei fruitori è stata opposta la normativa sulla privacy che nel caso di uno spettacolo pubblico lascia il tempo che trova". "E' nostro diritto sapere come sono stati spesi e utilizzati soldi pubblici" aggiunge Ferruccio Sansa.

