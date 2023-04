Riaperta al traffico la Sopraelevata portuale a Genova

(ANSA) - GENOVA, 05 APR - Dopo sette mesi di lavori riapre la Sopraelevata portuale di Genova, nel bacino di Sampierdarena.

"Si tratta di una delle dieci opere inserite nel programma straordinario della nuova viabilità portuale che prevede la realizzazione di una nuova viabilità esterna e interna all'area portuale attraverso la creazione di corridoi e accessi dedicati al traffico pesante, separandolo dal traffico cittadino" ha spiegato il segretario generale dell'Adsp del Mar ligure occidentale Paolo Piacenza durante la cerimonia del taglio del nastro questo pomeriggio.

Il progetto ha riguardato la verifica dello stato di salute dell'infrastruttura, oggi quarantenne, l'installazione di cilindri oleodinamici anti-sismici "shock transmitter" in grado di assorbire l'energia di un terremoto, il rifacimento delle impermeabilizzazioni, la posa di nuovi asfalti, tappeti di usura, barriere di sicurezza, impianti di illuminazione e idraulica di piattaforma.

"La nuova sopraelevata portuale fa parte dei quell'ambizioso progetto che è partito dopo la tragedia del Ponte Morandi - ha sottolineato il presidente della Regione Giovanni Toti alla cerimonia -. Oggi sta cambiano l'operatività del porto di Genova e si aggiunge agli investimenti che si sono susseguiti con il Pnrr, la Diga, il progetto di banchina unica a Sampierdarena.

Questa è una strada che già nel 2018 ha salvato una città che rischiava di essere paralizzata dal traffico e la capacità portuale, oggi consolidata con il nuovo ponte del Papa che consentirà un nuovo accesso alle aree portuali. E finalmente si sta concretizzando quel progetto di cui si parlava da molti anni che vuole separare il traffico pesante del porto, dal traffico ordinario della città".

Il sindaco Marco Bucci, illustrando anche gli altri pezzi che si congiungeranno alla Sopraelevata portuale, il ponte del Papa per congiungersi con l'altra sponda del Polcevera da un lato e dall'altro lato l'allaccio con San Benigno, sottolinea che con queste opere "si libererà lungomare Canepa e per questo abbiamo previsto una zona verde che aiuterà a mantenere una separazione morbida fra città e porto, una cosa che dobbiamo fare su tutti i 30 chilometri di porto". (ANSA).