Psa Italy inaugura treno diretto da porto Genova alla Germania

Il 4 maggio partirà il primo treno diretto fra il terminal portuale Psa di Genova Prà e la Germania. Operato direttamente da Psa Italy il nuovo treno per Stoccarda arriva dopo il successo del "Southern Express", in servizio trisettimanale fra il porto di Genova e la Svizzera (Basilea) che fra l'altro ha contribuito a ridurre le emissioni di CO2 dell'83% e il consumo di energia del 49% rispetto alle altre modalità di trasporto.

Il nuovo collegamento per la Germania, "Stuttgart express", partirà due volte la settimana, lunedì e giovedì, dallo scalo genovese e il martedì e venerdì dall'hub di Kornwestheim a Stoccarda. Si tratta di un potenziamento del collegamento da e per i mercati del Sud Europa importante per il terminal e i suoi clienti.

Sempre in tema ferroviario, entro i prossimi due anni nel terminal Psa Genova Prà è prevista la costruzione da parte di Rfi di sette ulteriori binari da 750 metri che faranno parte del potenziamento della stazione di Voltri, adiacente al terminal, funzionali al traffico merci, aumentando la capacità ferroviaria. Un potenziamento che, congiuntamente all'entrata in funzione del Terzo Valico, consentirà di far circolare treni da 750 metri che sono lo standard europeo, rendendo lo scalo più competitivo. (ANSA).