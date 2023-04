Per Comunali a Imperia FdI cambia idea e appoggia Scajola

(ANSA) - IMPERIA, 05 APR - Colpo di scena per le elezioni Comunali di Imperia. Fratelli d'Italia ha deciso di sostenere il sindaco uscente Claudio Scajola e di abbandonare il suo candidato, il colonnello dei carabinieri Luciano Zarbano. A decretare la scelta manca solo l'ufficialità, ma le cose sono fatte. Fratelli d'Italia era l'unica forza di centrodestra ad aver scelto di non sostenere Claudio Scajola, che aveva ottenuto l'appoggio di Lega, FI, Udc e Lista Toti. Il sindaco aveva chiesto ai partiti di rinunciare ai simboli. Il partito di Giorgia Meloni aveva detto no ed aveva candidato Zarbano, con tanto di presentazione ufficiale, insieme a Liguria Popolare.

Ora il dietro front arrivato dopo telefonate tra La Russa e Scajola.

Sorpreso Zarbano: "Non sono niente - commenta -. Devo ancora capire cosa sta succedendo. L'unica cosa certa è che in tanti mi vogliono".

La scelta ufficiale di Fratelli d'Italia potrebbe essere annunciato dopo un incontro previsto per domani (ANSA).