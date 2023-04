Messaggi in codice per prenotare la droga in chat, un arresto

(ANSA) - GENOVA, 05 APR - "Pizza grande non divisa" oppure "più pizze piccole" o ancora "pizza tagliata a fette". Erano questi alcuni dei messaggi in codice con cui, secondo la Polizia Locale della Spezia, i clienti "ordinavano" la cocaina da uno spacciatore che ieri pomeriggio è stato arrestato in città dopo un breve inseguimento. L'uomo è stato intercettato da due agenti in borghese nel centrale Quartiere Umbertino mentre cedeva ad un noto consumatore di droga un involucro con all'interno quella che sarebbe poi risultata essere cocaina una volta analizzata dalle forze dell'ordine. Accerchiato, il pusher ha provato a liberarsi delle sostanze stupefacenti che aveva in tasca mettendole in bocca, venendo però bloccato dagli agenti prima che potesse ingoiarle. Una volta in caserma, le chat del suo smartphone hanno rivelato la fitta rete di messaggi che è ora al vaglio degli inquirenti. (ANSA).