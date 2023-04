Fotografa case girando su scooter rubato: denunciato presunto ladro

Un uomo di 47 anni, originario di Genova ma residente nel savonese, è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri di Cairo Montenotte (Savona) dopo essere stato sorpreso mentre, in sella a uno scooter rubato, si aggirava per Calizzano (altro paese dell'entroterra savonese) fotografando le case. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo.

Quando i militari lo hanno fermato, con sé aveva anche alcuni blocchi d'accensione e chiavi di avviamento di altri ciclomotori.

Il veicolo su cui viaggiava era uno scooter Yamaha rubato a Lecco lo scorso febbraio. L'uomo si è giustificato con i carabinieri affermando di aver visto il veicolo fermo da moltissimo tempo e, pensando che fosse abbandonato, di potersene appropriare. Al momento non è ancora chiaro il motivo degli scatti fotografici: il 43enne ha spiegato il suo comportamento affermando di essere alla ricerca della casa di un non meglio precisato amico. Una versione ritenuta poco plausibile dalle forze dell'ordine e su cui sono in corso ulteriori accertamenti.

Lo scooter è stato riconsegnato alla legittima proprietaria. A carico dell'uomo è stato richiesto il foglio di via obbligatorio dal comune. (ANSA).