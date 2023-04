Edili in corteo: Toti, bloccare la città non è soluzione

(ANSA) - GENOVA, 05 APR - "Sulla necessità di intervenire sui crediti incagliati aiutando le imprese ho già espresso il mio pensiero con grande chiarezza. Bloccare una città, con gravi disagi per lavoratori, imprese e famiglie non è una soluzione e, anzi, trasforma una ragione in un torto. Chi vuole solidarietà deve avere la stessa solidarietà per le vite altrui: ogni dialogo sarà possibile solo quando cesseranno i disagi per i cittadini genovesi". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulle proteste degli edili contro il taglio del Superbonus che stanno paralizzando la città. (ANSA).