Edili in corteo: manifesteremo anche a Torino

(ANSA) - GENOVA, 05 APR - "Noi questa volta andiamo in Prefettura perchè vogliamo fare arrivare forte la nostra voce a Roma. Quello che chiediamo sono risposte che non ci hanno ancora dato. Abbiamo avuto solo contentini ma servono risposte precise e chiare". Lo ha detto Carlo De Romedis, uno dei portavoce della protesta degli edili del comitato 'Basta crediti incagliati' in corso a Genova. Una delegazione chiederà un incontro con il Prefetto.

La colonna sonora della manifestazione è l'inno Fratelli d'Italia che viene diffuso a più riprese dagli altoparlanti montati sopra i mezzi usati per il corteo.

Sono presenti a Genova anche delegazioni da Roma, dal Veneto e da Torino. Dal capoluogo piemontese sono arrivate una cinquantina di persone: "siamo qui in rappresentanza delle nostre aziende - ha spiegato uno di loro - credo che anche noi daremo vita a manifestazioni così a Torino". Due gazebo sono stati allestiti in piazza Corvetto non distanti dalla sede della Prefettura. (ANSA).