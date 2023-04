Edili in corteo a Genova, città bloccata da centinaia di mezzi

È stato tolto dal centro di Genova il presidio delle imprese dell'edilizia che fanno parte del gruppo spontaneo "Basta crediti incagliati" che hanno protestato oggi con un corteo lungo le strade della città che ha paralizzato il traffico cittadino per ore. Alcune centinaia di mezzi da lavoro, tra camion, pulmini e auto, hanno lasciato la centrale Via XX settembre e piazza Corvetto, nei pressi della Prefettura, e vanno a concludere la manifestazione verso il ponente cittadino da un lato e in Corso Europa dall'altro, con un percorso abbreviato rispetto al blocco di stamani per limitare i disagi.

I lavoratori edili riuniti sotto la sigla "Basta crediti incagliati" sono scesi in strada oggi a Genova per manifestare contro le politiche del Governo per il superbonus.

Dopo la manifestazione del 21 marzo scorso che aveva visto la città invasa da oltre 500 mezzi da lavoro, Genova oggi si è svegliata con tre cortei in movimento, due da Ponente e uno da Levante, che stanno creando notevoli disagi al traffico compresa la chiusura della strada sopraelevata Aldo Moro.

Centinaia i mezzi incolonnati lungo le principali direttrici cittadine per una manifestazione che raggiungerà poi il centro cittadino con un presidio in Piazza De Ferrari, che ospita la sede della Regione Liguria e via Roma, sede della Prefettura.

Cinque le richieste dei manifestanti che attendono novità da Roma dove tra oggi e domani è atteso il voto di fiducia sul decreto Superbonus: "riapertura dell'acquisizione tramite le società partecipate come Cassa depositi e Poste". "Limitare lo sconto massimo applicabile rispetto al valore nominale dei crediti cedibili". "Lasciare alle Banche la possibilità di compensare i crediti degli importi pagabili con l'F24 della clientela in modo sia per loro possibile riprendere le acquisizioni da aziende e General Contractor". "Differimento dei tributi in F24 in scadenza di 120 giorni" e "Proroga dei cantieri avviati al 2024, ritenendo avviati solo i cantieri in cui siano davvero in corso i lavori in modo documentabili".

I tre cortei dei lavoratori edili che protestano contro i crediti incagliati che da questa mattina hanno bloccato le principali direttrici da Levante a Ponente hanno raggiunto il concentramento della Foce da dove poi partiranno in un unico serpentone per raggiungere Piazza De Ferrari e Via Roma. Alla manifestazione stanno prendendo parte oltre 600 mezzi che hanno di fatto completamente paralizzato la città ma vi sono ripercussioni anche sul casello di Genova Ovest dove si stanno formando lunghe code. "Cessioni non pagate, imprese rovinate", "Basta crediti incagliati" sono alcuni degli slogan sugli striscioni appesi ai mezzi presenti in corteo. Mentre sono apparsi anche striscioni di Confapi, la confederazione italiana della piccola e media industria privata, nonostante gli organizzatori abbiano ribadito a più riprese che la manifestazione è da considerarsi spontanea e senza connotazione politica. "La destra dovrebbe mettersi l'animo in pace: è una norma vincente e cancellarla come ha fatto con il decreto vergogna votato oggi alla Camera, mette in ginocchio migliaia di imprese, famiglie e lavoratori che hanno creduto nello Stato. Uno Stato governato da forze politiche che prima (in odore di urne elettorali) hanno elargito promesse, poi se le sono rimangiate con una giravolta che ha dell'incredibile". Ha dichiarato in merito alla manifestazione il senatore del M5s Pirondini. Concetto ribadito dal deputato Traversi che ha sottolineato come "nella sola Liguria rischino il posto di lavoro 5.500 persone, centinaia di famiglie temono per la propria casa e un'infinità di imprese vedono lo spettro del fallimento nonostante i crediti accumulati". Parole confermate anche dal capogruppo in consiglio regionale Tosi che coinvolge anche il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci che "facendo quadrato con tutti i sindaci e i Governatori del Paese, dovrebbero far sentire la propria voce a Roma presso il Governo". (ANSA).