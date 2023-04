Sampdoria, video sui social con i torti arbitrali

'Nonostante tutto… tutti allo stadio', è il titolo del video pubblicato oggi dalla Sampdoria sui canali ufficiali social del club. Una serie di immagini in cui si ripercorrono tutti i presunti torti arbitrali subiti dalla squadra di Dejan Stankovic nel corso di questa stagione.

Istantanee intervallate dalle dichiarazioni del tecnico, si va dalle prime gare di campionato con Milan e Lazio al Ferraris fino agli ultimissima gara di campionato a Roma con i giallorossi. Nel mirino la mancata espulsione di Tammy Abraham e quella inflitta a Jeison Murillo che ha costretto la formazione ligure a rimanere in dieci uomini nella fase decisiva del match.

Un modo per rompere il silenzio ed esprimere il proprio disappunto per diverse scelte arbitrali che avrebbero penalizzato i blucerchiati. Un video che ha già raccolto migliaia di like e condivisioni sulle varie piattaforme social.

(ANSA).