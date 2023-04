La Liguria vuol 'mappare' gli anziani soli per servirli meglio

(ANSA) - GENOVA, 04 APR - La Liguria, regione più anziana d'Italia, valuta la possibilità di dotarsi di una mappa completa degli anziani soli presenti sul territorio per rispondere meglio ai loro bisogni. Lo prospetta l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale della consigliera Veronica Russo (FdI).

"Una mappatura completa degli anziani soli in Liguria non è ancora stata realizzata - ha detto l'assessore - tuttavia gli uffici del settore Politiche sociali, Terzo settore e Pari opportunità anche in concomitanza con la nuova programmazione dei fondi europei e nella prospettiva di una maggiore integrazione socio-sanitaria stanno elaborando un impegno territoriale in tal senso".

La consigliera Russo ha chiesto alla Giunta Toti se i Comuni liguri "abbiano mai provveduto a censire il numero delle persone anziane che vivono da sole e, se così non fosse, di predisporre ogni iniziativa affinché venga previsto un censimento che registri lo stato di famiglia, la presa in carico ai servizi sanitari, socio sanitari e sociali, la cui conoscenza è un'agevolazione nella scelta della programmazione regionale, anche con carattere di prevenzione". Gratarola ha condiviso la proposta della consigliera rilevando che i 'custodi sociali' e il 'maggiordomo di quartiere' permettono solo una mappatura parziale, ma ha assicurato che gli uffici regionali stanno elaborando le prime sperimentazioni territoriali per ottenere una mappatura più completa. Gratarola ha aggiunto che, comunque, i soggetti anziani sono sottoposti a diverse forme di monitoraggio in quanto soggetti più fragili. (ANSA).