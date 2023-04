Non è in pericolo 12enne caduto da monopattino elettrico

(ANSA) - GENOVA, 04 APR - Non è in pericolo di vita il ragazzo di 12 anni caduto ieri dal suo monopattino elettrico e ricoverato all'ospedale Gaslini di Genova per un trauma cranico.

"Il paziente è ricoverato in osservazione breve ciò lascia intendere che è sotto stretta osservazione ma non in gravi condizioni' ha spiegato il bollettino medico del Gaslini.

L'incidente è avvenuto a Casarza Ligure (Genova) nella piazzetta davanti alle scuole. Il giovane, senza casco ha perso l equilibrio battendo il capo contro un muretto. Soccorso subito dai militi della Croce Verde che hanno sede a pochi metri, e dai sanitari del 118, sulle prime il giovane era vigile poi ha perso conoscenza. E' stato chiamato l'elicottero per trasportarlo al Gaslini.

La tac eseguita in mattinata ha evidenziato un ematoma alla capo che i medici ritengono possa venire assorbito escludendo la necessità di un intervento. Il sindaco casarzese Giovanni Stagnaro lancia un appello alle centinaia di ragazzi e adulti, molti dei quali ogni giorno si recano a lavorare in Fincantieri con i monopattini, ad indossare sempre il casco ed a dotare il mezzo di idonee luci. (ANSA).