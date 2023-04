Non arriva stipendio, protesta lavoratori in Consiglio regionale

Manifestazione di protesta dei lavoratori della cooperativa sociale genovese 'Lanza del Vasto' davanti all'ingresso del Consiglio regionale della Liguria contro il mancato pagamento degli stipendi.

Un centinaio i manifestanti con striscioni e bandiere del sindacato Usb, che ha indetto una giornata di sciopero contro le inadempienze della cooperativa. La vertenza coinvolge oltre 400 lavoratori impegnati in servizi educativi, residenziali, domiciliari, per l'infanzia, migranti e persone fragili.

"Istituzioni vi dovete svegliare": è lo slogan scandito dai manifestanti che hanno ottenuto la sospensione dei lavori del Consiglio regionale per un incontro con la conferenza dei capigruppo.

"La crisi della cooperativa Lanza del Vasto investe anche le istituzioni e gli enti locali che affidano i servizi gestiti dalla cooperativa e dovrebbero esercitare una funzione di controllo" ha rimarcato l'Usb in una nota. (ANSA).