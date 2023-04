In 400 al Ducale per gli Stati generali dei ragazzi

(ANSA) - GENOVA, 04 APR - Dal progetto per il riciclo del cibo inutilizzato in mensa (circa il 60% viene sprecato) trasformato in un self service per le merende, alla preparazione di qr code per dialogare con i personaggi della storia del territorio. E ancora: dai poster contro la violenza sulle donne che diventeranno Murales di un parco cittadino, alle app per localizzare luoghi d'interesse o sentieri, alla progettazione di un parco urbano, fino alla pulizia delle spiagge o al mercatino per raccogliere fondi per il Gaslini. Sono alcuni dei progetti emersi dagli Stati Generali della Partecipazione dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Liguria che si sono riuniti a Palazzo Ducale. L'appuntamento, nato nel 2011, dalle esperienze dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze e delle attività di partecipazione alla vita delle comunità locali, ha coinvolto 22 gruppi per un totale di circa 400 giovani, fra minorenni delle scuole secondarie e medie, e maggiorenni, provenienti da tutta la Liguria. "Ogni progetto è stato molto concreto e competente - spiega Juri Pertichini, coordinatore della rete Pidida che ha organizzato l'evento - pensando che sono stati tutti realizzati da ragazzi delle medie. Ragazzini di 11 anni che, nel corso dell'incontro hanno raccontato anche i passaggi che saranno necessari per testare questi progetto".

Una giornata di incontro, organizzata da 25 enti del terzo settore in collaborazione con Regione Liguria e Palazzo Ducale Genova, nel corso del quale sono state anche gettate le basi per organizzare una Campagna informativa e di sensibilizzazione sui Diritti per il 2024, anno in cui cadrà il 35° anniversario della convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

"Questa è la prima volta che ci rivediamo dopo la pandemia - prosegue Pertichini - e la richiesta maggiore è quella di concretezza. I tempi dei bambini sono brevi, non possono aspettare anni ma hanno bisogno di risposte immediate e di dare concretezza alle loro idee". (ANSA).