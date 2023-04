Edili tornano in piazza a Genova contro crediti incagliati

(ANSA) - GENOVA, 04 APR - Tornano in piazza a Genova i lavoratori edili riuniti sotto la sigla "Basta crediti incagliati", dopo la manifestazione che il 21 marzo scorso aveva visto oltre 500 mezzi bloccare le strade del capoluogo.

Una manifestazione "spontanea, indipendente, apolitica ed apartitica" come l'hanno definita scusandosi in anticipo con i genovesi per i disagi che causeranno, considerato che saranno ben tre i cortei in movimento sin dalle prime ore del mattino, due da Ponente e uno da Levante verso il centro città.

I cortei si ritroveranno dalla rotonda della Foce dopo aver, nel caso dei cortei da Ponente, anche attraversato la sopraelevata. Dalla Foce i mezzi riuniti proseguiranno per raggiungere il centro ed in particolare oltre a piazza De Ferrari occuperanno piazza Corvetto, via Roma e via XX Settembre, vie del centro cittadino.

Sono cinque le richieste dei manifestanti: "riapertura dell'acquisizione tramite le società partecipate come Cassa depositi e Poste. "Limitare lo sconto massimo applicabile rispetto al valore nominale dei crediti cedibili". "Lasciare alle Banche la possibilità di compensare i crediti degli importi pagabili con l'F24 della clientela in modo sia per loro possibile riprendere le acquisizioni da aziende e General Contractor". "Differimento dei tributi in F24 in scadenza di 120 giorni" e "Proroga dei cantieri avviati al 2024, ritenendo avviati solo i cantieri in cui siano davvero in corso i lavori in modo documentabili.".

Solo a Genova sono 1908 le imprese che danno lavoro a 9100 dipendenti, oltre all'indotto del settore. 350 milioni i crediti bloccati al momento ai quali se ne aggiungeranno altri 450 con il rischio che nel prossimo mese il 30 per cento dei lavoratori possa perdere il posto. (ANSA).