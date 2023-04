Denunciata a gennaio per furti continua a borseggiare: arrestata

(ANSA) - SANREMO, 04 APR - Una donna slava di 44 anni, accusata di aver commesso una lunga serie di borseggi, soprattutto in negozi di Sanremo e in altre città, è stata arrestata dalla polizia, che ha eseguito una misura cautelare a firma del gip del tribunale di Imperia. La donna era già stata denunciata dagli agenti, lo scorso 26 gennaio, in quanto riconosciuta come l'autrice di una decina di furti commessi in alcuni esercizi commerciali. Subito dopo, tuttavia, venne arrestata, in quanto - sotto altre generalità - risultava colpita da un ordine di esecuzione in base al quale doveva scontare 6 mesi per reati della identica natura, commessi a Venezia nel 2014. In seguito all'attività investigativa è emersa la "elevata capacità criminale" della donna, che avvicinava le 'vittime' urtandole, per poi infilare velocemente la mano nella borsa, sfilando il portafoglio. I furti avvenivano sempre nei confronti di donne e quando il negozio o il centro commerciale erano affollati. A conferma della colpevolezza della donna ci sono i prelievi con carte di credito o bancomat appartenenti alle derubate, con cui aveva sottratto oltre mille euro. (ANSA).