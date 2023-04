Delli (Ue), Genova sia portavoce ambizioni europee

(ANSA) - GENOVA, 04 APR - "Il porto di Genova non è solo un porto merci e passeggeri ma un punto di connessione tra culture, la porta del Mediterraneo. Questa città è veramente impressionante, è la porta del sud dell'Europa e deve farsi anche portavoce delle ambizioni europee dal punto di vista climatico, dell'equità sociale e soprattutto per quanto concerne un'apertura verso il Mar Mediterraneo. E' una città con una grande eredità culturale e dovrebbe annoverarsi tra le città antesignane della transizione ecologica a livello europeo". Lo ha detto Karima Delli, presidente della commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo, al termine della visita al Porto di Genova, che ha concluso la missione di due giorni della delegazione di europarlamentari nel capoluogo ligure.

Dalla presidente arriva un invito affinché "città e porto non siano alternativi l'uno all'altro. Gli abitanti non devono subire il porto con l'inquinamento, il rumore e gli spazi che occupa ma ci deve essere una vera e propria riconciliazione tra porto e città. Esistono mezzi di riconciliazione per una transizione ecologica equa, come ad esempio l'elettrificazione delle banchine".

La è stata anche l'occasione per fare il punto sui progetti che la città sta portando avanti in termini di mobilità e transizione ecologica. "La Commissione europea ha fatto un buon lavoro per conoscere le nostre aspettative e capire quanto si sta facendo con i fondi europei del Pnrr e complementari - ha spiegato il sindaco Marco Bucci - ma sopratutto è stata apprezzata la visione del futuro della nostra città e, trattandosi di una commissione legata ai trasporto, per il corridoio Reno Alpi. È stato anche apprezzato molti il lavoro che stiamo facendo per la decarbonizzazione, sia per quanto riguarda la città che per il lavoro che stiamo facendo per aumentare il numero delle merci su treno e per i progetti di cold ironing che portiamo avanti". (ANSA).