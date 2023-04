Crolla parte di tetto durante lavori, palazzina sgomberata

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Una parte di tetto di un palazzo di via Venezia, nel quartiere di San Teodoro, è parzialmente crollato mentre stavano lavorando alcuni operai. Non ci sono feriti. I muratori sono riusciti a scappare e a mettersi in salvo prima del crollo. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per evacuare l'edificio e anche il personale del 118 oltre ai vigili urbani che hanno chiuso la strada. Sono state informate sia la Pubblica incolumità del Comune e la Protezione civile comunale. Rimarranno fuori almeno fino a domani le 25 persone sfollate dal palazzo di via Venezia, dove nel pomeriggio è crollato parte del tetto e una parte di un muro perimetrale di un appartamento all'ultimo piano. Le macerie sono finite in strada danneggiando alcune auto. Per dieci sfollati la Protezione civile ha trovato sistemazione in albergo mentre gli altri hanno trovato ospitalità da amici e parenti. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, il proprietario dell'appartamento, un imprenditore edile, stava facendo lavori di ristrutturazione. L'uomo era presente in casa, insieme a un operaio, quando hanno sentito alcuni scricchiolii e sono scappati. L'appartamento è stato sequestrato su disposizione del magistrato di turno. "Abbiamo sentito un gran boato, come una esplosione - raccontano alcuni residenti della zona - e ci siamo affacciati. C'era una grande nuvola di polvere". L'amministratore di condominio ha nominato un perito che domani farà i sopralluoghi ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero problemi di stabilità dell'edificio per cui i condomini potrebbero rientrare già nelle prossime ore.